Samsung: la divisione che si occupa di smartphone sarà rinominata MX

Il processo di riorganizzazione aziendale portato avanti da Samsung nelle ultime settimane culmina con il cambiamento di nome della divisione che si occupa dello sviluppo di smartphone e tablet : precedentemente nota come Samsung Mobile Communications, adesso la divisione sarà chiamata Samsung MX , che sta per Mobile eXperience.

Il cambiamento in questione è diventato realtà proprio da oggi e la nuova denominazione sarà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali dell'azienda. Il nome Samsung MX serve ad enfatizzare la nuova direzione presa dalla società per quanto riguarda il mobile, ovvero una maggiore attenzione all'esperienza utente, ai servizi e all'ecosistema.

In concomitanza con queste dichiarazioni, Samsung ha anche annunciato che tornerà al CES di Las Vegas 2022, che inizierà il prossimo 4 gennaio, dopo due anni di assenza a causa pandemia.