Samsung ISOCELL HP2 è il nuovo sensore da 200 megapixel di Galaxy S23

Samsung Electronics ha presentato il suo ultimo sensore di immagine da 200 MP che molto probabilmente debutterà sui nuovi Galaxy S23 : si tratta di ISOCELL HP2, che utilizza 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri (μm) in un formato ottico da 1,3", lo stesso utilizzato per le fotocamere da 108 MP. A riguardo, il vicepresidente esecutivo del Sensor Business Team di Samsung Electronics, JoonSeo Yim , ha commentato: "Il Samsung ISOCELL HP2 sfrutta le tecnologie dei sensori di immagine ad alta risoluzione di Samsung e il know-how all'avanguardia per dettagli epici. La nostra leadership deriva dalle innovative tecnologie dei pixel che consentono ai nostri sensori di andare oltre il numero e le dimensioni dei pixel. Continueremo ad aprire nuovi orizzonti e a consolidare la nostra presenza nel mercato in espansione dei sensori ad altissima risoluzione".

Il nuovo sensore include la tecnologia pixel-binning dell'azienda, ovvero "Tetra2pixel", che assicura maggiore versatilità alla fotocamera in quanto simula diverse dimensioni dei pixel così da adattarsi a diversi livelli di illuminazione.

Ad esempio, in ambienti scarsamente illuminati, il sensore si "trasforma" in un sensore di immagine da 50 MP con pixel da 1,2 μm o in un 12,5 MP con pixel da 2,4 μm combinando da 4 a 16 pixel. Per i video in 8K a 30 fps, invece, il sensore passa alla modalità da 50 MP/1,2 μm per ridurre al minimo il ritaglio e catturare una maggiore porzione di scena.

Inoltre, tramite la tecnologia "Dual Vertical Transfer Gate" (D-VTG) – che utilizza un fotodiodo all'interno di ogni pixel - sarà ridotta la sovraesposizione nonché verrà migliorata la riproduzione del colore: il risultato finale sarà un'immagine più nitide anche in ambienti molto luminosi. Tra l'altro, grazie al "Super QPD", sarà possibile ottenere una messa a fuoco automatica rapida ed efficiente anche in un ambiente al buio. Difatti, questa tecnologia permette di utilizzare tutti i 200 milioni di pixel combinati in gruppi da quattro: in questo modo il sensore riconosce i cambiamenti di pattern sia orizzontali che verticali.