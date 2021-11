Samsung interrompe il supporto a DeX per Mac e Windows 7 dal 2022

Samsung DeX è sicuramente una delle funzioni più apprezzate degli smartphone Samsung top di gamma. Permette in poche parole di utilizzare le funzionalità e le app dello smartphone su uno schermo di grandi dimensioni con una visualizzazione simil-desktop.

La funzione era partita con la necessità di utilizzare una dock, evoluto poi in una versione funzionante solo con cavo USB-C e infine anche wireless e all'interno di sistemi operativi desktop, Mac e Windows.

È proprio di questa funzione di cui parliamo. Introdotta solo un paio di anni fa, la funzione giunge oggi al capolina per alcune piattaforme. Senza annunci di particolare rilevanza si scopre infatti che Samsung DeX per MacOS e Windows 7 interromperà il suo supporto a gennaio 2022. L'applicazione continuerà a funzionare, ma non ci saranno più aggiornamenti e pertanto eventuali problemi che potrebbero sorgere con nuovi aggiornamenti degli smartphone e soprattutto dei PC potrebbero non avere mai soluzione, portando quindi alla sua inevitabile morte.