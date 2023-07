Samsung potrebbe integrare ChatGPT nel proprio browser

Difatti, lo staff di Android Authority , nell'apk dell'app Samsung Internet Browser avrebbe scovato indizi di una possibile implementazione di ChatGPT. In particolare, la versione 22.0.0.54 include un codice che suggerirebbe proprio questa volontà del produttore asiatico . Le stringhe, inoltre, fanno pensare che si potrebbe trattare di una funzionalità sperimentale di Labs , magari per semplificare agli utenti l'esecuzione di query su ChatGPT senza dover accedere al sito del chatbot. Tra l'altro, c'è una sezione dedicata sia per le impostazioni che per la selezione del modello ChatGPT.

Samsung avrebbe testato vari modi per implementare l'intelligenza artificiale sui suoi smartphone . A riguardo, alcune indiscrezioni, ad inizio anno, lanciarono l'ipotesi secondo cui l'azienda coreana stava provando a passare da Ricerca Google a Microsoft Bing proprio per sfruttare le funzionalità AI. Successivamente, l'azienda avrebbe fatto marcia indietro, seppur non rinunciando del tutto a questa possibilità.

In ogni caso, ad oggi non sono disponibili ulteriori informazioni. Dunque, resta da vedere se Samsung abbia effettivamente in mente di implementare (e come) ChatGPT all'interno del suo browser.

Comunque, fino ad ora tutto ciò non è disponibile all'interno dell'app, mentre sono disponibili dei plug-in di terze parti che consentono l'accesso alle funzionalità di ChatGPT. Android Authority, infine, ha contattato anche l'azienda coreana per saperne di più, ma per ora non è arrivata nessuna risposta.