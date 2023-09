Samsung Good Lock si prepara a un grande aggiornamento con la One UI 6

L'app Good Lock di Samsung permette infatti di personalizzare in maniera profonda tutta l'interfaccia utente della One UI . Lo strumento è strutturato in moduli, ognuno dei quali può essere attivato o meno ed è dedicato alla personalizzazione di uno specifico elemento grafico o funzionale. E proprio per Good Lock stanno arrivando interessanti novità .

Abbiamo visto Samsung supportare in maniera costante e tempestiva i suoi smartphone, con aggiornamenti di sicurezza e di Android sempre puntuali. Oltre a questo, Samsung offre anche un potentissimo strumento per la personalizzazione sui suoi smartphone. Parliamo di Good Lock .

Samsung ha sempre convinto in tema smartphone , sin dagli albori di Android con i suoi Galaxy S . Negli ultimi anni l'azienda ha dimostrato una particolare cura anche all'aspetto software dei suoi prodotti.

Si prospetta infatti un nuovo aggiornamento di Good Lock in concomitanza con la One UI 6, con il quale arriveranno un gran numero di novità. Andiamo a vederle insieme:

Migliorata in maniera consistente la procedura di aggiornamento automatico dei moduli Good Lock.

dei moduli Good Lock. Arriva Edge lighting+ , dedicato alle animazioni all'arrivo di notifiche sui modelli pieghevoli di Samsung.

, dedicato alle animazioni all'arrivo di notifiche sui modelli pieghevoli di Samsung. Nuove modalità di personalizzazione grafica del pannello dei volumi audio .

. Novità per Wonderland , con la possibilità di personalizzare ulteriormente l'Always On con animazioni e transizioni.

, con la possibilità di personalizzare ulteriormente l'Always On con animazioni e transizioni. Completo rinnovamento del modulo Home Up , nuove gesture e personalizzazioni per la schermata di blocco.

, nuove gesture e personalizzazioni per la schermata di blocco. Nuove scorciatoie per mouse e tastiera quando si esegue Samsung DeX .

. Velocizzata l'applicazione dei temi tramite Theme Park.

Il rilascio della nuova versione di Good Lock è previsto una volta che verrà distribuito ufficialmente Android 14 con la One UI 6 per gli smartphone Galaxy.

Ci vorrà quindi almeno qualche settimana a partire da oggi.

Ma non finisce qui. Samsung ha infatti lasciato trapelare qualche dettaglio su cosa verrà introdotto con Good Lock 2024, ovvero con quella versione che presumibilmente verrà distribuita con la One UI 6.1 al momento del lancio dei Galaxy S24. Stando a quanto appena trapelato, arriveranno novità per i moduli LockStar e ClockFace, entrambi dedicati alla personalizzazione della schermata di blocco.

Oltre a questo, arriveranno anche novità per Kids Cafè, per le quali ci saranno nuove gesture e scorciatoie personalizzabili per la tastiera.