Samsung Galaxy Z Fold 5 ufficiale: riempie un vuoto

Samsung lancia la sua nuova famiglia di prodotti per la prima volta direttamente dal palco coreano, con un evento che stiamo seguendo dal vivo (seguiteci su Telegram per breaking news). L'azienda ha lanciato un nuovo pieghevole compatto con schermo più grande, Samsung Galaxy Z Flip 5, un nuovo Samsung Galaxy Watch 6 e una famiglia di tablet Galaxy Tab S9, oltre al pieghevole flagship di cui parliamo in questo articolo: Samsung Galaxy Z Fold 5.

Basta uno sguardo per capire che questo nuovo dispositivo è ancora una volta nel segno della continuità. Per il secondo anno di fila guardare il pieghevole top di gamma dall'esterno non ci permetterà, se non ai più attenti, di riconoscere di quale variante si possa trattare. Samsung può da un lato approfittare dell'esperienza maturata nell'ingegnerizzare un prodotto simile e al tempo stesso creare un linguaggio di design che abbia una sua continuità. A volergli trovare un difetto di comunicazione potrebbe essere il non aver separato le fotocamere rendendole singolarmente sporgenti, come su S23 Ultra e su Z Flip 5, ma in realtà a noi piace anche di più così. Prima di continuare ad analizzare le novità di questo Z Fold 5, guardiamo le sue caratteristiche tecniche. Caratteristiche Tecniche Schermo: Schermo interno: pannello da 7,6 pollici Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X, 2176 x 1812 pixel, 374 ppi, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, 1750 nits Schermo esterno: pannello da 6,2 pollici Infinity-O, 2316 x 904 pixel, 48-120 Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 64 bit, 4 nm

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 64 bit, 4 nm Memoria: 12 GB di RAM, 256, 512 GB e 1TB di memoria interna

12 GB di RAM, 256, 512 GB e 1TB di memoria interna Fotocamere posteriori: Sensore principale da 50 MP (f/1.8, OIS, 1.0 µm, Dual Pixel AF) Sensore ultrawide da 12 MP (f/2.2, 1.12 µm) Sensore tele da 10 MP (f/2.4 1.0 µm, OIS, PDAF, zoom ottico 3x)

Fotocamera frontale: sensore da 10 MP 1,22 µm, f/2,2; 4MP 2.0µm FF, f/1.8 sotto al display

sensore da 10 MP 1,22 µm, f/2,2; 4MP 2.0µm FF, f/1.8 sotto al display Sensore di impronte digitali, riconoscimento facciale, certificazione IPx8, supporto a S-Pen

Supporto Dual SIM (doppia nano SIM) e supporto a eSIM

Connessione 5G, Bluetooth 5.2, WLAN AX, NFC, USB Type C

Batteria: 4400 mAh, ricarica rapida a 25 W, ricarica wireless a 15 W

4400 mAh, ricarica rapida a 25 W, ricarica wireless a 15 W Sistema operativo: Android 12 con personalizzazione OneUI

Android 12 con personalizzazione OneUI Dimensioni: Chiuso: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm Aperto: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm

Peso: 253 grammi

253 grammi Colori: blu ghiaccio, nero, grigio e blu (gli ultimi due solo su Samsung.com)

Analizziamo insieme le poche differenze che traspaiono da questa recensione. Intanto il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, SoC che da solo su altri modelli ha fatto una grande differenza in termini di autonomia, fotocamera e prestazioni. Abbiamo poi un nuovo display interno dalla nuova luminosità massima di 1.750 nits (il 30% in più rispetto al passato). La grande novità però ce la raccontano i numeri delle dimensioni, lo spessore cala a 6,1 mm, ma quello che cambia è la grande diminuzione di spessore da chiuso, di oltre 1,5 millimetri inferiore. La nuova cerniera Flex Hinge permette alle due metà dello smartphone di chiudersi piatte, mantenendo anche la certificazione IPx8 (nonostante i leak avessero detto il contrario). Una bellissima novità in termini di design, che hanno ovviamente ripercussioni anche sull'ergonomia del dispositivo. Non abbiamo mai criticato aspramente la "luce" fra le due parti del dispositivo, ma indubbiamente una soluzione come questa, riempie un vuoto: letteralmente e metaforicamente. Impossibile tornare indietro.

Cosa non cambia? Batteria, velocità di ricarica e fotocamere. Su queste avremmo sperato in un miglioramento almeno per la fotocamera sotto al display interno da 4 megapixel. Niente da fare. Lo smartphone rimane compatibile con S Pen for Fold. La bella novità è nella nuova cover dedicata che abbandona l'alloggiamento a protezione della penna, che però rendeva lo smartphone molto più spesso, in favore di una soluzione ad aggancio, che lascia esposta la penna una volta inserita nella cover, ma che contribuisce sensibilmente ad abbassare lo spessore. Speriamo di provare presto questo accessorio per poter valutare se queste premesse vengono mantenute.

Durante l'evento di lancio non sono state messe in risalto novità dal punto di vista software, se non l'ottimizzazione e l'affinamento di quelle già presenti e che vi abbiamo ampiamente raccontato nella recensione di Z Fold 4. Quello che ci aspettiamo è un'ancora superiore fluidità visto il nuovo processore. È anche vero che già lo scorso anno si era raggiunto un valore di quasi perfezione. Rimanete sintonizzati per la nostra prova completa di Z Fold 5. Ultima nota: Samsung punta molto anche sulla parte di sostenibilità, dichiarando un utilizzo più massiccio di vetro, alluminio e plastica riciclati. Al momento però non conosciamo con precisione la percentuale di questi materiali rispetto al totale nel dispositivo.

Prezzo, uscita e promo di lancio

Sul tema dei prezzi abbiamo un'ovvia amara sorpresa. Amara perché non è mai auspicabile un aumento di prezzo, ovvia perché purtroppo il mercato al momento vede al rialzo tutti i prezzi. La democratizzazione dei pieghevoli è ancora lontana. Le varianti e i prezzi di Samsung Galaxy Z Fold 5 sono le seguenti: 12/256 GB - 1999€

12/512 GB - 2199€

12 GB / 1 TB - 2399€ Dal 26 luglio al 10 agosto saranno aperti i preordini, mentre le vendite inizieranno l'11 agosto. Nel periodo del preordine sarà possibile acquistare la versione da 512 GB al prezzo di quella da 256, oltre che poter avere uno sconto aggiuntivo di 150€ se si fa trade in di un vecchio smartphone (oltre al valore dello smartphone stesso). Se lo acquistate su Samsung.com in omaggio anche la garanzia aggiuntiva Samsung Care Plus.

