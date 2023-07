Galaxy Z Fold 5 avrà una custodia migliore rispetto al passato, e le sorprese non finiscono qui...

In passato, i pieghevoli di Samsung hanno avuto un rapporto un po' difficoltoso con le custodie, soprattutto in riferimento allo slot dedicato alla S Pen. Quest'anno, però, la criticità sembra superata. Ishan Agarwall, infatti, ha diffuso diverse immagini che mostrano i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Tra le foto, ce n'è una che ha catturato l'attenzione e che mostra due Galaxy Z Fold 5, entrambi avvolti dalla cover ufficiale del produttore coreano.

In particolare, lo slot dedicato alla S Pen appare meno invadente. Difatti, la custodia sembra ospitare uno slot a pressione, che si alza di 1/2 centimetri dalla superficie posteriore piatta. Dunque, lo slot della S Pen è piuttosto profondo e non mostra una "gobba" invadente. Inoltre, sembrerebbe che quest'anno Samsung abbia previsto anche una S Pen dal colore inedito, ovvero rosa salmone. A riguardo, non si sa se per questo oggetto occorrerà pagare un costo più alto oppure no.

In ogni caso, il tutto si saprà tra qualche giorno, ovvero il 26 luglio, quando Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi pieghevoli.