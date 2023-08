Samsung già pensa a Galaxy Z Flip 6: attese novità sulla fotocamera

Nelle scorse settimane Samsung ha rilasciato i suoi due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Tuttavia, la società coreana starebbe già pensando al futuro. A questo proposito, sarebbero in fase di test le prime versioni del futuro Galaxy Z Flip 6, il quale dovrebbe beneficiare di un'importante novità.

Procedendo con ordine, Galaxy Z Flip 5, rispetto al modello precedente, contiene delle modifiche, come la nuova cerniera e l'ampio display da 3,4 pollici incluso sulla parte superiore del retro dello smartphone. Il comparto fotografico, però, non ha ricevuto novità: difatti la fotocamera del nuovo pieghevole contiene esclusivamente miglioramenti software. E a questo proposito, Samsung, per il futuro, ha grandi pieni.

Le prime unità in test di Galaxy Z Flip 6, infatti, sarebbero equipaggiate con un sensore fotografico da 50 MP. Per quanto riguarda le altre fotocamere, invece, ancora nessuna indiscrezioni. Ovviamente queste anticipazioni sono da prendere con le pinze, visto che al lancio di questo pieghevole manca ancora molto tempo.

Fino ad allora, quindi, può cambiare tutto, tuttavia sarebbe importante se Samsung decidesse finalmente di aggiornare questo componente sul suo pieghevole.