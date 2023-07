Samsung Galaxy Z Flip 5 ufficiale: il pieghevole iconico

Durante il suo primo Unpacked direttamente da Seul, Samsung ha svelato al mondo la sua nuova famiglia di prodotti. Quello più iconico e che è stato anche protagonista della campagna che ha anticipato questo lancio è indubbiamente il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5. Se volete scoprire di più sugli altri prodotti potete dare un occhio anche a Samsung Galaxy Z Fold 5, ai nuovi Samsung Galaxy Watch 6 e al tablet Samsung Galaxy Tab S9.

In tutta la rosa messa in campo per questo lancio Galaxy Z Flip 4 è anche quello che porta in dote il maggior numero di novità. La prima visibile anche allo sguardo meno attento. Samsung ha infatti incluso sulla parte superiore posteriore dello smartphone un display da 3,4 pollici che a smartphone chiuso diventa il display esterno, cover screen come lo chiama Samsung. Nelle precedenti generazioni erano 1,9 pollici. Pochi per un uso davvero "completo", per quanto "completo" si possa definire l'utilizzo di un display utile comunque a fare solo una porzioni delle operazioni quotidiane. Samsung segue quindi il trend lanciato da OPPO e Motorola, con un display leggermente più grande di Find N2 e leggermente più piccolo di Razr 40 Ultra (che però ha una parte coperta dalle fotocamere). Lo schermo ha una risoluzione di 748 x 720 pixel, più che sufficiente, anche se il refresh rate si ferma a 60 Hz.

L'azienda ha lavorato al software di questo display andando a utilizzare ancora una volta un sistema di widget a scorrimento laterali. È forse l'azienda che ne ha sviluppati di più. Fra i più interessanti il meteo, le sveglie, le chiamate rapide e il calendario. Ovviamente c'è anche una sezione dedicata alle notifiche, con possibilità di consultarle e anche di rispondere usando la tastiera virtuale direttamente da questo schermo. Attraverso un menù sperimentale Labs è possibile attivare anche alcune applicazioni affinché possano essere avviate nella versione completa in questo display. Al momento troviamo, Google Maps, Messaggi, Netflix e YouTube. Non è quindi possibile aprire per esempio Telegram o WhatsApp, ma confidiamo che Samsung possa "sbloccare" questa funzione, magari tramite i suoi tool di GoodLock. Questo display in basso ha una piccola parte che si "insinua" un po' più in basso. Non ha una sua vera utilità, se non quella di ospitare i tasti di navigazione se li si sceglie invece delle gesture di navigazione. Un design particolare ma che lo rende iconico, riconoscibile anche da lontano, grazie a un dettaglio, proprio come è stato il notch per iPhone.

Ma scopriamo la scheda tecnica di questo smartphone. Caratteristiche Tecniche Schermo: Schermo interno: pannello da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex, 2640 x 1080 pixel, 425 ppi, 1-120 Hz Schermo esterno: pannello da 3,4 pollici, 720 x 748 pixel, 60 Hz, Gorilla Glass Victus 2

CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 64 bit

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 64 bit RAM: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Memoria: 256 o 512 GB di memoria interna

256 o 512 GB di memoria interna Fotocamere posteriori: Sensore principale da 12 MP (f/1.8, 1.8 µm, OIS) Sensore ultrawide da 12 MP (f/2.2, 123° 1.12 µm)

Fotocamera frontale: sensore da 10MP 1.22µm, f/2.4

sensore da 10MP 1.22µm, f/2.4 Sensore di impronte digitali, riconoscimento facciale, IPx8

Connessione 5G, Bluetooth, WiFi AC, NFC, USB Type C

Batteria: 3700 mAh, con supporto a ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless a 15 W

3700 mAh, con supporto a ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless a 15 W Sistema operativo: Android 12 con personalizzazione OneUI

Android 12 con personalizzazione OneUI Dimensioni: Chiuso: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm Aperto: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm

Peso: 187 grammi

187 grammi Colori: menta, grafite, lavanda, grigio, blu, verde e giallo (i primi tre ovunque, gli ultimi quattro solo sul sito Samsung.com)

L'altra novità di rilievo (in comune con Samsung Galaxy Z Fold 5) è poi la nuova cerniera, che pur senza aver ridotto lo spessore delle singole metà dello smartphone hanno ridotto lo spessore complessivo, eliminando lo spazio fra le due metà quando lo smartphone è piegato completamente. Un avanzamento tecnologico chiesto a gran voce dagli utenti, anche considerando che questa soluzione era già presente su altri smartphone della concorrenza. Samsung è riuscita nell'intento mantenendo anche la certificazione IPx8 contro l'acqua. Cosa non da poco. Bene per la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2, anche se non ci saremmo aspettati niente di meno. Questo processore ha garantito da solo miglioramenti nel campo fotografico, energetico e di prestazioni. Vedremo nella recensione se sarà così anche qui.

Per il resto rimane lo stesso display pieghevole interno da 6,7 pollici con refresh rate fra 1 e 120 Hz, gli 8 GB di RAM e i 256 o 512 GB di memoria interna. Per fortuna è stato eliminato il taglio da 128 GB. Supportata ancora l'uscita video USB-C 3.1 e la eSIM. Nessuna novità sul comparto energetico: batteria da 3.700 mAh e ricarica da 25W. Samsung non ha speso troppe parole sul lato software, che sarà ovviamente basato su Android 13 e One UI 5.1. Approfondiremo sicuramente nella nostra recensione completa (seguiteci su Telegram per essere aggiornati sulle breaking news).

Prezzo, uscita e promo di lancio

Come detto Samsung Galaxy Z Flip 5 non è più disponibile nel taglio da 128 GB. Il prezzo va visto quindi anche in questa ottica, anche se un piccolo rincaro c'è stato comunque. Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256 - 1.249€

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512 - 1.369€ Dal 26 luglio al 10 agosto periodo del preordine, sarà possibile acquistare Z Flip 5 da 512 GB al prezzo del 256 GB. In più se farete trade in del vostro modello riceverete un extra sconto di 100€. Se l'acquisto viene fatto poi su Samsung.com in omaggio anche la garanzia aggiuntiva Samsung Care Plus.

Foto

Foto

Anteprima

Anteprima