Samsung Galaxy Z Flip 5 non dovrebbe avere gli stessi problemi del predecessore

Per quanto riguarda la prima novità, secondo il CEO di "Display Supply Chain Consultants", Ross Young, il nuovo pannello sarà più grande rispetto al predecessore (un AMOLED da 1,9"). Tuttavia, Young non ha rivelato le dimensioni dell'unità, anche se è possibile che potrebbe raggiungere una diagonale tra 2" e 3". Si potrebbe trattare di una novità importante, dunque, che consentirebbe agli utenti di sfruttare il display esterno per ulteriori azioni. La seconda novità che dovrebbe caratterizzare il nuovo Z Flip 5 potrebbe interessare la piegatura interna, in particolare la sua visibilità. Difatti, sempre secondo Young, il prossimo pieghevole presenterebbe una piegatura meno prominente. A riguardo, ulteriori dettagli non sono stati forniti: occorrerà attendere dunque sviluppi futuri.