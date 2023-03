Come dei Samsung Galaxy Watch sono venuti in soccorso degli utenti

Sono ormai diversi i produttori che integrano nei loro smartwatch dei sensori e degli algoritmi software in grado di monitorare parametri di salute molto importanti. È il caso di Apple che nei suoi Watch offre il monitoraggio dell' ECG , seguita da Samsung con i suoi Galaxy Watch , mentre Huawei ha proposto addirittura la misura della pressione arteriosa .

Negli ultimi la tecnologia si è evoluta moltissimo e parte di questa evoluzione è stata trasferita ai dispositivi che utilizziamo tutti i giorni. Nel contesto della salute si sono fatti enormi passi in avanti grazie agli smartwatch e ai dispositivi indossabili in generale.

Proprio in questo contesto arrivano delle interessanti storie condivise da utenti Samsung, i quali hanno raccontato come i Galaxy Watch hanno contribuito alla propria salute. Il primo utente ha affermato che grazie al suo Galaxy Watch 5 Pro è riuscito ad accorgersi di un grave problema cardiaco.

Nello specifico, questo utente ha esplorato per caso la sezione ECG dell'app Galaxy Wearable accoppiata al suo Galaxy Watch 5 Pro, accorgendosi di parametri anomali nel monitoraggio e degli avvisi forniti da Samsung in merito a farsi visitare per un controllo.

A valle della visita gli è stata riscontrata un'aritmia cardiaca, condizione patologica che se non curata potrebbe portare a conseguenza gravi o fatali.

Un secondo utente ha invece raccontato di aver riscontrato dei parametri anomali tra i dati di frequenza cardiaca misurati dal suo Galaxy Watch 4. Anche in questo caso c'è stato un consulto medico specialistico che ha decretato una tachicardia ventricolare, altra condizione che se non curata potrebbe causare addirittura un arresto cardiaco.

Insomma, queste storie insegnano che la tecnologia può letteralmente salvarci la vita con dispositivi relativamente semplici e accessibili. E soprattutto può aiutarci a prenderci cura di noi stessi anche se abbiamo sempre meno tempo per farlo.