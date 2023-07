Samsung Galaxy Watch 6 ufficiale: più schermo, più batteria e più potenza

L'evento Unpacked a cui stiamo partecipando a Seoul non è solo Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, ma anche tablet e smartwatch. L'azienda coreana ha colto l'occasione per affiancare ai suoi nuovi pieghevoli anche i nuovi Samsung Galaxy Watch 6.

Iniziamo con il parlare della nuova strategia su questo fronte da parte di Samsung. L'azienda d'ora in poi lancerà un nuovo Watch ogni anno, ma alternerà la variante Pro a quella Classic. Dopo Watch 5 Pro quindi, quest'anno arriva Watch 6 Classic, e l'anno prossimo sarà il turno di Watch 7 Pro.

Benché l'attenzione potrebbe essere catalizzata dai due smartphone pieghevoli già citati sarebbe un errore dare poca attenzione a questi nuovi smartwatch, che sono cambiati più di quello che sembra. L'aspetto infatti, soprattutto della versione "base" è praticamente indistinguibile dal modello precedente (che a sua volta era uguale a Watch 4). Le varianti di dimensione sono da 40 e 44 millimetri per Watch 6 e 43 e 47 millimetri per Watch 6 Pro.

La prima grande differenza è nel display che cresce, e non di poco, su ogni variante. Passa da 1,2 a 1,3 pollici nel modello più piccolo e da 1,4 a 1,5 pollici su quello più grande. La scocca rimane praticamente la stessa e questo si traduce in cornici molto più sottili. Nonostante lo spessore poi non sia aumentato è aumentata invece la batteria che passa da 284 a 300 mAh e da 410 a 425 mAh.