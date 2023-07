Samsung Galaxy Watch 6: ecco le presunte specifiche tecniche

Samsung realizza sicuramente ottimi prodotti sia nell'ambito degli smartphone che in quelli degli smartwatch . A questo proposito, la prossima settimana il produttore coreano dovrebbe presentare i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 e gli smartwatch che faranno parte della serie Galaxy Watch 6. E proprio a proposito di quest'ultimi, SnoopyTech, su Twitter, ha fornito in anteprima le presunte specifiche di Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic.

Procedendo con ordine, il primo modello sarà disponibile in due dimensioni: 40 e 44 mm. La prima variante avrà un display Super AMOLED in zaffiro da 1.31"; la seconda, invece, avrà uno schermo simile ma leggermente più grande, ovvero da 1,47". Entrambi i modelli verranno equipaggiati con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna nonché col processore Exynos W930. Lato autonomia, monteranno rispettivamente una batteria da 300 mAh e 425 mAh. Non mancheranno poi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC e connettività LTE. I dispositivi saranno disponibili nei colori Silver, Gold e Graphite Grey.