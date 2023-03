Per la gioia degli utenti, Samsung tornerà sui suoi passi con Galaxy Watch 6

Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio di Galaxy Watch 5, smartwatch molto interessanti che sono in grado addirittura di salvare delle vite. Questi sono stati però caratterizzati dall'addio alla ghiera rotante, una funzionalità hardware che invece era presente fino a Galaxy Watch 4.

La novità che riguarda Galaxy Watch 6 consiste proprio nella reintroduzione della ghiera rotante per gli smartwatch di Samsung. Sicuramente il modello Pro dovrebbe avere la ghiera rotante, segno della marcia indietro di Samsung su questo aspetto. Alla base della scelta potrebbe esserci il feedback e le richieste degli utenti in merito al ritorno della ghiera rotante.

Oltre al gradito ritorno della ghiera rotante, sicuramente per Watch 6 Pro, arrivano altri dettagli che coinvolgono le taglie degli smartwatch che arriveranno sul mercato. L'elenco che segue include tutti i modelli previsti, con taglie e capacità della batteria:

Galaxy Watch 6 40mm: SM-R930/SM-R935 (300mAh)

SM-R930/SM-R935 (300mAh) Galaxy Watch 6 44mm: SM-R940/SM-R945 (425mAh)

SM-R940/SM-R945 (425mAh) Galaxy Watch 6 Classic 42mm: SM-R950/SM-R955 (300 mAh)

SM-R950/SM-R955 (300 mAh) Galaxy Watch 6 Classic 46mm: SM-R960/SM-R965 (capacità della batteria sconosciuta)

Al momento non sono ancora emerse immagini che mostrano il design del dispositivo in anteprima. Sappiamo che il lancio avverrà in estate, torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung comunicherà la data.