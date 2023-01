Samsung aggiorna Galaxy Watch 5: arrivano strumenti di diagnostica dispositivo

Da pochissimo, la società ha iniziato il rollout di un nuovo aggiornamento, il primo del nuovo anno, per Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro : tra le varie novità, citiamo sicuramente la possibilità di utilizzare un nuovo strumento di diagnostica per controllare appunto lo stato del dispositivo.

Samsung Galaxy Watch 5 è sicuramente uno dei migliori smartwatch con Wear OS disponibili sul mercato (cosa confermata dalla nostra recensione ): nonostante qualche piccolo difetto, l'orologio risulta un'ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un prodotto di questo tipo , e il fatto che Samsung rilasci spesso aggiornamenti è un importante valore aggiunto.

Samsung menziona inoltre una nuova funzionalità pinch-to-zoom per l'app Camera Controller, ma questa feature richiede che sullo smartphone sia installata la One UI 5.1, al momento non ancora disponibile.

Infine, l'aggiornamento porta con sé dei miglioramenti alla stabilità del sistema e le patch di sicurezza di gennaio 2023.

L'aggiornamento per Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro è in rollout in queste ore, ma ovviamente potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di poterlo installare sul proprio smartwatch.