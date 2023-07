I monumenti e le strade di Milano si "piegano" in attesa dei nuovi pieghevoli di Samsung

Siete curiosi di scoprire le novità che ha in serbo Samsung per il suo evento Galaxy Unpacked del prossimo 26 luglio? Ebbene, il produttore ha pubblicato un contenuto teasing che vede come protagonista la città di Milano. Il filmato mostra le strade milanesi ed i suoi monumenti che all'improvviso si piegano, all'insegna del claim "Join the flip side", ovvero un chiaro richiamo ai pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, che saranno i protagonisti dell'evento.

Nel dettaglio, dall'Arco della Pace alla Torre Branca, Milano, contenuta all'interno dello smartphone dal form factor pieghevole, esce fuori dagli schemi, per aprirsi e vivere esperienze innovative e uniche. Il video, riprende quindi la grafica dell'invito di Unpacked rinnovando le consuetudini per suscitare curiosità e incrementare l'hype nei confronti dei nuovi device che verranno presentati il prossimo 26 luglio. Il filmato "Samsung Galaxy Unpacked: Preparati ad aprire il tuo mondo" è disponibile sul canale ufficiale di Samsung Italia, mentre sarà possibile seguire l'evento in diretta, dalle ore 13:00, sul sito del produttore, su Samsung Newsroom e stesso sul canale YouTube.