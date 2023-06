Un'immagine pubblicitaria mostra i nuovi Galaxy Tab S9: Samsung punta sulla qualità dei display

La foto mostra i tre dispositivi che faranno parte di questa gamma. Si tratta di Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra , con quest'ultimo che ovviamente sul piano delle dimensioni sarà il più generoso. Lo sfondo colorato, poi, fa ipotizzare che Samsung punterà decisamente forte sulla qualità dei display AMOLED dei nuovi tablet. Inoltre, si possono osservare delle gocce di acqua che potrebbe far pensare che questi prodotti saranno resistenti all'acqua , così come si vociferava in passato.

Come accennato prima, tutte e tre i modelli saranno equipaggiati con display AMOLED. Un cambio di passo, dunque, rispetto al passato: ad esempio, le varianti base di Galaxy Tab S7 e S8 avevano un pannello LCD.

I tre modelli, inoltre, condivideranno altre specifiche, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 2 "For Galaxy" ed il supporto all'S Pen. Per quanto riguarda il software, sarà presente la One UI 5.1.1, mentre sembra scontato il supporto alla ricarica rapida da 45 W, così come già visto sui modelli precedenti. Infine, nelle scorse settimane sono trapelate delle indiscrezioni sul design della variante Ultra di Tab S9, che sarà piuttosto simile al predecessore, con un piccolo notch che ospiterà la fotocamera anteriore centralmente.