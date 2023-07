Samsung annuncia i Galaxy Tab S9: gli unici, veri iPad con Android

Non di soli pieghevoli vive l'uomo ed è così che, assieme a Z Flod 5 e Z Flip 5 (ma non dimentichiamo anche Watch 6 !), Samsung ha pensato bene di rinnovare anche i suoi tablet di punta , che mai come quest'anno sono più trino che uno. Andiamo quindi a conoscere la famiglia Galaxy Tab S9!

Caratteristiche Tecniche Galaxy Tab S9

Fiore all'occhiello della serie è sicuramente il nuovo display in 16:10 Dynamic AMOLED 2X con refresh adattivo, che come da tradizione Samsung è da primo della classe. Anche sul processore nulla da dire: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato per Galaxy su tutta la serie, e le prestazioni non sono un problema; anche per la presenza, per la prima volta, di una camera di vapore studiata appositamente per l'utilizzo ad alta intensità del tablet.

Il telaio è stato rinforzato in Armor Aluminum, utilizzando comunque una maggiore varietà di materiali riciclati sia nei componenti interni che in quelli esterni; anche la scatola è realizzata interamente in carta riciclata. Inoltre la serie Tab S9 è la prima con certificazione IP68, anche per la S Pen, quindi potete usarli ovunque senza problemi, grazie anche alla tecnologia Vision Booster, che mantiene lo schermo sempre leggibile anche in condizioni di luce intensa.

A proposito di stylus, tra gli accessori avrete visto la S Pen Creator Edition (venduta a parte), realizzata con un materiale testurizzato per un'impugnatura più confortevole e un angolo di inclinazione più ampio; inoltre ci sono anche 2 tipi di punta, una dura e una morbida, per adattarsi a usi differenti.

Non mancano poi tutte le esperienze software di Samsung, che limano il confine fra tablet e PC. Parliamo ad esempio della funzione Multischermo, per gestire fino a tre app in una griglia organizzata di finestre con un'unica schermata, alla quale si affianca la Visualizzazione Popup, con finestre mobili come quelle tipiche dei sistemi desktop.

E a questo punto è impossibile non citare Samsung DeX, proprio per avere un'esperienza PC-like, ma non dimenticate anche la funzione Secondo Schermo per eseguire il mirroring o estendere lo schermo del PC sul tablet. Samsung non si dimentica però dei suoi smartphone: con la funzione Controllo multiplo è possibile copiare, incollare, o trascinare testo e immagini da tablet a telefono.

Tra le app degne di nota ci sono GoodNotes, per scrivere e prendere appunti, al suo debutto esclusivo su Android. Per l'editing video c'è LumaFusion, che non ha certo bisogno di presentazioni. E per condividere velocemente immagini e video (e non solo), potete usare Quick Share. Infine ricordiamo anche Clip Studio Paint, modificato apposta per tablet, per disegnare, dipingere e fare molto altro, e ArcSite, per i progetti CAD 2D.