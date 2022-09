Samsung Galaxy Tab A8 si aggiorna ad Android 12

È tempo di aggiornamenti per Samsung, in particolare modo per un suo tablet Android, il modello Galaxy Tab A8. L'update – la versione firmware è X205XXU1BVI6 – introduce sul dispositivo Android 12, affiancato alla One UI 4.0, e non la One UI 4.1, disponibile sulla serie Galaxy S22. Per quanto riguarda le modifiche, non risultano troppo vistose, tuttavia non mancano miglioramenti "nascosti" che puntano a migliorare la stabilità complessiva del sistema.

Ad esempio, tra le novità rientrano il "Material You" e la "Dynamic Color", ovvero l'opzione che consente di abbinare il tema del proprio dispositivo allo sfondo selezionato. Inoltre, sono previsti anche controlli della privacy più accurati, a partire dagli indicatori che indicano l'accesso al microfono e alle fotocamere.

Per quanto riguarda la disponibilit, così come riportato da SamMobile, l'aggiornamento OTA in queste ora sta iniziando ad essere distribuito in diversi paesi europei, tra cui Austria, Bulgaria, regione baltica, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.