Samsung sta per arricchire la linea Galaxy con un proprio servizio di cloud gaming

Il mercato del cloud gaming è proiettato verso una crescita significativa nel prossimo futuro e Samsung non sembra proprio volerne rimanere esclusa. Infatti, probabilmente già nel corso di questa settimana , smartphone e tablet dell'azienda coreana riceveranno il supporto per la riproduzione in streaming di videogiochi . Secondo quanto riportato dal Korea Economic Daily , il servizio verrà annunciato il 5 ottobre in occasione della Samsung Developer Conference 2023 di San Francisco dopo aver riscosso perlopiù feedback positivi dalla fase di beta.

Il servizio, che dovrebbe essere integrato nel Samsung Game Launcher, sarà focalizzato su titoli mobile (discostandosi quindi dai maggiori player attuali nel mercato del cloud gaming) e soprattutto sull'obiettivo di eliminare i tempi di download dei giochi.

Infatti Jong Hyuk Woo, vice presidente per i servizi gaming di Samsung, aveva dichiarato in un'intervista che:

Il 90% delle persone che hanno espresso interesse per i contenuti di un editore di videogiochi, mediante un annuncio, in realtà poi non effettuano mai l'accesso al gioco. Crediamo che il cloud streaming possa fare qualcosa in favore degli editori di giochi per mobile, eliminando i limiti del canale classico di acquisizione dati dal download, dall'installazione e dalla visita all'App Store. Gli editori vedranno un aumento significativo del numero di utenti che effettueranno l'accesso ai loro videogiochi.

Probabilmente uno dei motivi che ha spinto Samsung ad entrare sempre più nel campo del cloud gaming può essere ricollegato all'attuale declino del mercato degli smartphone, essendosi quindi ritrovata alla ricerca di ulteriori entrate. L'azienda in questo modo avrà la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio la grande diffusione dei suoi dispositivi sui quali vi è appunto già preinstallato il Game Launcher.

Questo comunque non è da considerarsi propriamente come il primo approccio di Samsung al cloud gaming visto che lo scorso anno l'azienda aveva rilasciato il Gaming Hub per i suoi televisori.