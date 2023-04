Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un display a 144Hz e fotocamera migliorata

La serie di Samsung Galaxy S23 sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico, anche grazie alla presenza del processore di Qualcomm, ci riferiamo allo Snapdragon 8 Gen 2. A questo proposito, anche i futuri modelli dovrebbero essere equipaggiati con un chip di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3. Grazie a SamLover, inoltre, sono trapelate altre indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Samsung.

Nel dettaglio, il futuro Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere caratterizzato da uno schermo a 144 Hz, che garantirà animazioni fluide, soprattutto nell'ambito gaming. Oltre a questa specifica, il top di gamma che verrà potrebbe anche sfoggiare un sensore fotografico principale da 200 MP maggiormente ottimizzato e memorie di tipo UFS 4.1. In particolare, il nuovo comparto fotografico assicurerebbe maggiori performance nello zoom. Tra l'altro, tra le caratteristiche non dovrebbe mancare la comunicazione satellitare: se fosse così, sarebbe un debutto assoluto in casa Samsung.