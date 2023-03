Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere molto più potente di S23

Ebbene sì, è già tempo di Samsung Galaxy S24, o quantomeno dei primi rumor in merito. Per essere precisi parliamo nello specifico dello Snapdragon 8 Gen 3, il futuro processore di punta di Qualcomm, che logicamente sarà presente nel top di gamma Samsung del prossimo anno, probabilmente sempre con una versione personalizzata, come già visto su Galaxy S23.

Secondo quanto riportato dal leaker RGcloudS su Twitter, ci sarà un notevole aumento di performance con Snapdragon 8 Gen 3, maggiore di quello che c'è stato nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. In teoria il futuro Snapdragon for Galaxy dovrebbe superare l'A17 Bionic di Apple, almeno in quanto a frequenze (3,7 GHz sul core Cortex-X4, +15% rispetto ai 3,2GHz della Gen 2, che diventano 3,36GHz sulla serie S23).

La configurazione potrebbe essere 1 + 5 + 2: 1 Cortex-X4 + 5 Cortex-A720 a 3 GHz + 2 Cortex-A520 a 2.0GHz, e inoltre dovrebbe arrivare il supporto per UFS 4.1, che ancora per altro non è stato annunciato quindi non abbiamo dettagli precisi in merito (ma visto che attualmente siamo alla release 4.0 non ci aspettiamo cambiamenti epocali).

Tutto ciò assumendo che Samsung decida di appoggiarsi a Qualcomm anche il prossimo anno, e non tornino in auge i processori Exynos, che fino all'anno scorso erano la scelta predefinita dell'azienda per il nostro mercato. Recenti rumor su una ripresa di vigore della produzione di CPU in-house da parte di Samsung sono stati smentiti dall'azienda stessa; staremo a vedere il prossimo anno come andranno le cose, adesso è decisamente troppo presto per metterci la mano sul fuoco.