I futuri Galaxy S24 avrebbero più RAM e memoria interna

Nonostante la serie di Samsung Galaxy S23 abbia debuttato da poco tempo, in giro già circolano numerose indiscrezioni sui prossimi top di gamma del marchio coreano. Tra queste, l'ultima anticipazione riguarda il quantitativo di RAM e di memoria interna (e non solo) che dovrebbero caratterizzare la gamma Galaxy S24.

In particolare, si ipotizza che tutti i modelli della nuova serie verranno equipaggiati con maggiore RAM a bordo. Ad esempio, Galaxy S24 e S24 Plus potrebbero contare su 12 GB di RAM (S23 si ferma ad 8 GB). Per quanto riguarda la memoria interna, sia la variante base che quella Plus dovrebbero essere disponibili direttamente nel taglio da 256 GB. Le novità, poi, non dovrebbero mancare nemmeno alla variante Ultra, che addirittura sarebbe caratterizzato da 16 GB di RAM (con la possibilità di acquistare il modello base da 12 GB) e 512 GB oppure 1 TB di spazio di archiviazione. Insomma, se questa notizia venisse confermata, si tratterebbe del primo smartphone Samsung con un tale quantitativo di RAM a bordo.