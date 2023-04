Samsung Galaxy S24 potrebbe essere molto più sfortunato di S23

Gli ultimi prodotti della serie sono i Galaxy S23 , i primi modelli di Samsung a essere lanciati con un processore Qualcomm anche in Europa e in Italia. Questo ha segnato l'inizio di una collaborazione tra Samsung e Qualcomm, collaborazione che potrebbe addirittura già concludersi a breve .

Sin dalla nascita di Android Samsung è stata protagonista del settore smartphone , con dispositivi di anno in anno sempre al top delle prestazioni. Questo vale chiaramente per i modelli della serie Galaxy S .

Nelle ultime ore infatti sono emersi alcuni nuovi dettagli su Galaxy S24, i prossimi flagship che presenterà Samsung. Queste informazioni riguardano il processore, il quale sembra tornerà a essere un Exynos.

Stando a quanto rivelato dal leaker Tech_Reve, che cita TrendForce, Samsung starebbe lavorando allo sviluppo del processore Exynos 2400 basato su un processore di realizzazione LPP (Low Power Plus) a 4 nm e che integrerà 10 core per la CPU.

Però secondo gli ultimi rumor, Samsung starebbe incontrando delle difficoltà nella progettazione di questo processore.

Tali difficoltà riguarderebbero soprattutto la gestione del calore e la sua dissipazione, un aspetto che se non gestito in maniera ottimale può portare a consumi energetici eccessivi e rallentamenti.

E allora si ipotizza che Samsung potrebbe optare per un maggiore impiego dei processori Qualcomm rispetto agli Exynos per la serie Galaxy S24. Questo si tradurrebbe in un numero maggiore di mercati in cui Samsung commercializzerà Galaxy S24 con processore Snapdragon.

Al momento non conosciamo quali siano i piani di Samsung in merito alla commercializzazione di Galaxy S24. Rimane da capire se il gigante sudcoreano intende rimanere sulla linea Snapdragon per i mercati europei oppure se intende continuare con i Qualcomm.