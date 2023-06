Anche Galaxy S24 potrebbe avere la variante Plus: Samsung ci pensa

Nonostante manchi ancora un pò di tempo al loro debutto, già stanno trapelando diverse indiscrezioni sui futuri smartphone premium di Samsung: ci riferiamo a Galaxy S24. A questo proposito, i nuovi modelli utilizzano il nome in codice interno "Muse", mentre la serie S23 utilizzava "Diamond". Ma l'anticipazione interessante è un'altra e cioè che il Galaxy S24 Ultra utilizza il nome in codice di Muse 3.

Dunque, questo dettaglio fa ipotizzare che potrebbero esserci altri due modelli: Muse 1 e Muse 2, ovvero Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus. Una notizia inaspettata, soprattutto alla luce di indiscrezioni del passato che suggerivano l'abbandono della variante Plus da parte del produttore coreano. Ed invece anche l'anno prossimo la gamma dei dispositivi Samsung dovrebbe essere composta da tre modelli. Tuttavia, non manca chi la pensa differentemente, e cioè che la società ha pensato prima a tre modelli per poi puntare su due: la variante standard e quella Ultra.

In ogni caso, almeno su questo punto, occorrerà attendere prima di conoscere la verità.