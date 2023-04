Samsung Galaxy S24 arriverà con un occhio in meno

Fin dal 2021 Samsung ha utilizzato per le varianti Ultra dei suoi top di gamma quattro sensori fotografici posteriori. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare. Difatti, secondo il noto leader Ice Universe, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe avere tre fotocamere sul posteriore. In particolare, il futuro smartphone perderebbe il sensore con zoom 3x, che verrebbe implementato in quello periscopio.

Un altro informatore, invece, sostiene che il Galaxy S24 Ultra potrebbe aggiungere un teleobiettivo con zoom variabile da 3x a 10x. Tuttavia, a riguardo, mancano ancora certezze ed i piani potrebbero presto cambiare visto che alla presentazione dello smartphone mancano ancora più di sei mesi.