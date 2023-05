Il prossimo Galaxy S23 è pronto per la guerra, letteralmente

Gli smartphone di punta di Samsung sono dispositivi piuttosto versatili, soprattutto l'S23 Ultra, un telefono ricco di funzionalità. Il marchio coreano, però, sta puntando ancora più in alto con il lancio di due nuovi smartphone "Tactical Edition", ovvero dedicati ai militari: si tratta di Galaxy S23 Tactical Edition e di Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition. Difatti, i dispositivi sono posizionati come "smartphone militari" visto che sono dotati di varie funzioni extra.

Nello specifico, questa particolare versione di Galaxy S23 gode della protezione del display Gorilla Glass Victus Plus, pur mantenendo la classificazione IP68 della variante standard ed il telaio in alluminio Armor. Inoltre, Samsung ha chiarito che insieme al telefono verrà fornita una custodia robusta di "grado militare" che permetterà di montare il telefono sul petto o sul polso. Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition, invece, offre ancora un grado di protezione IP68, ma include la certificazione militare MIL-STD-810H ed è in grado di funzionare in un'ampia varietà di temperature.