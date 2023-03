Samsung Galaxy S23 Ultra: risolto un fastidioso bug della S Pen

Molti smartphone, al momento dell'uscita, possono soffrire di qualche bug relativamente al software. Fortunatamente, i nuovi Galaxy S23 non sembrano soffrire di particolari criticità, ad eccezione di un fastidioso problema riscontrato da alcuni utenti con la S-Pen. In particolare, risultava impossibile utilizzare delle funzioni dell'accessorio appena veniva estratto dal telefono. Difatti, al fine di risparmiare un po' di batteria, la connessione tra S-Pen e smartphone viene interrotta quando la penna è riposta all'interno del cellulare.

Nel dettaglio, gli utenti che riscontravano questo problema potevano utilizzare la S-Pen solo per alcune funzioni, ovvero quelle che non necessitavano della connessione Bluetooth tra dispositivo e smartphone. Una soluzione per aggirare la criticità era quella di abilitare l'opzione "Mantiene la S-Pen connessa", tuttavia ciò comportava comunque un piccolo calo dell'autonomia.