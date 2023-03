Anche i Samsung Galaxy S23 ora supportano ARCore

Negli ultimi anni le tecnologie come realtà virtuale e realtà aumentata hanno occupato sempre di più i progetti delle grandi aziende come Google. Ad esempio, il colosso di Mountain View ha creato il kit ARcore che consente agli sviluppatori di creare in maniera più immediata un app con supporto alla realtà aumentata su smartphone e tablet. A questo proposito, la società aggiorna spesso la lista dei dispositivi che supportano questo kit. Gli smartphone, per rientrare nell'elenco, devono garantire performance elevate nonché superare test su fotocamera, sensori di movimento e potenza della CPU.

Nei giorni scorsi, Google, quindi, ha provveduto ad aggiornare questo elenco inserendo smartphone recenti come Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 6a. Oltre ai più recenti dispositivi Google, nell'elenco sono stati inseriti anche diversi cellulari Samsung, tra cui i recenti modelli di Galaxy S23. Nel dettaglio, ecco i telefoni che supportano ARcore: