Samsung Galaxy S23: nuovi render in HD confermano il design

La versione base e la versione Plus di Galaxy S23 saranno praticamente identiche dal punto di vista del design: Samsung opterà per dei bordi arrotondati e sulla parte posteriore dei dispositivi troveranno posto tre fotocamere poste in verticale e tutte della stessa dimensione , con a destra un piccolo foro per il flash LED e in basso la scritta Samsung.

Le foto, che trovate ovviamente qui di seguito, ci permettono poi di dare uno sguardo migliore alle nuove colorazioni che Samsung ha scelto per i suoi Galaxy S23: oltre al classico nero, gli smartphone saranno disponibili anche in color crema, lavanda e verde. Questi colori saranno gli stessi per S23, S23 Plus e S23 Ultra.

Infine, ricordiamo le specifiche tecniche trapelate fino ad oggi: la serie Galaxy S23 dovrebbe montare il chip Snapdragon 8 Gen 2, unito a 8 GB (per S23 e S23+) o 12 GB (per S23 Ultra) di RAM. Per la memoria interna si partirà da 256 GB, fino ad arrivare a 1 TB per il modello Ultra.

Quest'ultimo poi dovrebbe includere una fotocamera principale da 200 MP, un sensore ultrawide, uno zoom ottico 3x e un teleobiettivo 10x (tutto da 10 MP). Per concludere, lato batteria si parla di 3.900 mAh, 4.700 mAh e 5.000 mAh per rispettivamente S23, S23+ e S23 Ultra.