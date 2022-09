È già tempo di ammirare il nuovo design di Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung è uno degli attori principali nel mercato smartphone a livello globale, con i suoi top di gamma che annualmente sono particolarmente attesi in tutto il mondo.

Dopo aver conosciuto a fondo i Galaxy S22 di quest'anno è già ora di andare a vedere cosa ci attende con Galaxy S23. Nelle scorse settimane è trapelato qualche dettaglio a proposito dei nuovi top di gamma Samsung. Con le immagini di oggi possiamo vedere per la prima volta il design.

Tutte le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano per la prima volta Galaxy S23 Plus. Le immagini mostrano uno smartphone con un modulo fotografico rinnovato, non più concentrato in una porzione confinata ma dei sensori disposti verticalmente e a sé stanti.

La disposizione dei tre sensori posteriori ci ricorda vagamento il design a goccia che abbiamo visto su LG Velvet, uno degli ultimi smartphone a essere lanciati dall'azienda sudcoreana.

Anteriormente vediamo un design abbastanza classico, con un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore, e dei bordi relativamente piatti. Insomma non vediamo particolari novità rispetto alla generazione precedente.

Parlando di qualche specifica tecnica, il display dovrebbe avere l'importante diagonale da 6,6". Le dimensioni del dispositivo dovrebbero invece corrispondere a 157,7 x 76,1 x 7,6mm. Dalle immagini riusciamo anche a scorgere i fori per gli speaker stereo e la porta USB-C.

Insomma, siamo riusciti ad avere un primo assaggio di Galaxy S23 Plus. Dal modello Ultra ci aspettiamo ulteriori novità a livello estetico. Per scoprire cosa ci sarà sotto il cofano c'è da attendere ancora un po'.