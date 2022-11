Con queste certificazioni il lancio dei nuovi Galaxy S23 è più vicino

Tutte le attenzioni degli appassionati Samsung (e non solo) sono puntate sulla nuova serie di smartphone "Galaxy S23". Le indiscrezioni sui nuovi dispositivi di certo non mancano, come ad esempio sulla batteria con cui verrà equipaggiato il modello "Ultra" oppure sui sensori fotografici con cui gli utenti potranno divertirsi.

In questa direzione, quindi, si inserisce la notizia secondo la quale l'azienda sudcoreana sta attraversando un ciclo di certificazioni necessarie prima del lancio ufficiale della nuova linea di smartphone. Ad esempio, le batterie di tutte e tre le varianti sono state già certificare in Corea del Sud, così come in India, dove il Galaxy S23 (SM-S911B/DS), Galaxy S23+ (SM-S916B/DS) e Galaxy S23 Ultra (SM-S918B/DS) hanno ricevuto la certificazione "BIS". E a proposito di India, segnaliamo che in questo mercato i telefoni verranno lanciati con a bordo il processore di Qualcomm.