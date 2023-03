Samsung Galaxy S23 arriva su... Fortnite!

Samsung ovviamente sta cercando di far conoscere i suoi nuovi top di gamma a quante più persone possibili e, oltre alle solite campagne pubblicitarie, ha deciso di pubblicizzare gli smartphone rendendo disponibile la serie Galaxy S23 all'interno di Fortnite , il battle royale free to play di Epic Games.

La serie Galaxy S23 è arrivata da circa un mese sugli scaffali: fra i tre smartphone presentati dall'azienda coreana, il più interessante è sicuramente Galaxy S23 Ultra ( già recensito sul nostro sito ) che, come il suo predecessore, si conferma uno degli smartphone Android più completi sul mercato.

Samsung ha infatti lanciato una mappa di Fortnite, accessibile da tutti i giocatori utilizzando il codice 8526-6648-9508: all'interno della mappa i giocatori potranno interagire con dei Galaxy S23 giganti e potranno partecipare a dei mini giochi come Fun Game Quest, il cui scopo è quello di cercare un tesoro e tenerlo fino alla fine del round (ovviamente per tesoro intendiamo dei Galaxy S23 sparsi per la mappa).

Come detto, per la mappa ci saranno anche dei Galaxy S23 giganti che permetteranno ai giocatori di ricevere dei bonus basati sulle funzionalità dello smartphone: ad esempio, cliccando sul pulsante Knox il giocatore riceverà un ulteriore livello di protezione, mentre cliccando sul pulsante Nightography il giocatore potrà vedere meglio al buio.

Non è la prima volta che Samsung collabora con Fortnite: nel 2020, ad esempio, è stata annunciata il torneo Fortnite Galaxy Cup, mentre ancora prima il produttore coreano ha omaggiato i propri clienti con una skin esclusiva da sfoggiare durante i match sul titolo di Epic Games.