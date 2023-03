Samsung Galaxy S23 FE potrebbe non arrivare mai

State in attesa del nuovo Samsung Galaxy S23 FE ? Ebbene, potreste restare delusi dall'indiscrezioni lanciata oggi dal noto leaker Roland Quandt che, su Twitter , ha scritto che quest'anno il produttore coreano non lancerà questo modello. Altri dettagli a riguardo non sono stati rilasciati, dunque non si sa se bisognerà attendere il 2024 oppure se non vedremo mai questa variante della famiglia S23.

Insomma, notizie discordanti che, però, sembrano confermare l'indecisione di Samsung sul futuro di questa linea di dispositivi. I dubbi, così come già scritto in passano, sembrano riconducibili, almeno in parte, alla tiepida accoglienza ricevuta da Galaxy S21 FE. Questo modello, infatti, non fu in grado di replicare il successo di Galaxy S20 FE. Il Galaxy S22 FE, poi, saltò anche per altri motivi, a partire dalla carenza di chip e dalla recessione economica globale, che convinse il produttore a tenere in standby questa linea.

Dunque, per avere notizie certe occorrerà attendere ulteriori notizie, magari stavolta provenienti proprio da Samsung.