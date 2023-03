Il telefono Samsung più atteso dell'anno è un gatto di Schrödinger

Nelle scorse settimane infatti abbiamo appreso rumor contrastanti su Galaxy S23 FE, prima relativi alle sue specifiche tecniche e poi relative al suo mancato lancio. Ora se ne torna a parlare perché sono emersi nuovi dettagli confortanti per il suo lancio sul mercato.

Secondo un blog sudcoreano infatti Samsung sarebbe pronta a lanciare Galaxy S23 FE entro il quarto trimestre del 2023. Queste sarebbero le specifiche tecniche principali:

Processore : Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octa Core

: Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octa Core RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : 64 + 12 + 5 + 5 megapixel

: 64 + 12 + 5 + 5 megapixel Fotocamera anteriore : 32 megapixel

: 32 megapixel Display : 6,5" (16.51 cm) Dynamic AMOLED

: 6,5" (16.51 cm) Dynamic AMOLED Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida

Confrontando questa scheda, chiaramente non confermata ufficialmente, con quella di Galaxy S23 non troviamo particolari differenze, se non qualche passo indietro in termini di processore e comparto fotografico.

E questo dovrebbe far riflettere sul reale appeal che potrebbe avere sul mercato, soprattutto se arrivasse a fine anno con i Galaxy S24 all'orizzonte.

Un'eventualità potrebbe consistere nel fatto che Samsung intende lanciare S23 FE solo in specifici mercati, rendendolo magari più accessibile a Galaxy S23 in termini di prezzo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata della travagliata storia di Galaxy S23 FE, ammesso che esista una storia.