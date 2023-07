Samsung ribalta la situazione: Galaxy S23 FE senza Snapdragon

Samsung ha da sempre svolto un ruolo da protagonista nel settore smartphone, con dispositivi che vengono sfornati ogni anno nel segmento dei top di gamma e non solo. Tra tutti questi, la serie Fan Edition ha sempre avuto una storia particolare.

Ricordiamo infatti come Galaxy S22 FE si è fatto attendere parecchio lo scorso senza mai arrivare davvero. E lo stesso sembrava stesse per accadere per Galaxy S23 FE. Gli ultimi rumor emersi online ci dicono che invece alla fine questo modello arriverà davvero. Anche se con una sorpresa in chiaroscuro.