Samsung Galaxy S23 FE ufficiale: stai a vedere che stavolta il prezzo è giusto!

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,4 pollici (2340 x 1080 pixel) AMOLED dinamico FHD+ Infinity-O, frequenza di aggiornamento 60-120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 5

: 6,4 pollici (2340 x 1080 pixel) AMOLED dinamico FHD+ Infinity-O, frequenza di aggiornamento 60-120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 5 CPU : Snapdragon 8 Gen 1/Samsung Exynos 2200

: Snapdragon 8 Gen 1/Samsung Exynos 2200 GPU : Adreno 730/Samsung Xclipse 920

: Adreno 730/Samsung Xclipse 920 RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria interna : 128/256 GB

: 128/256 GB Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP con apertura f/1.8, OIS Grandangolare: 12 MP f/2.2, 123˚ Teleobiettivo 3x: 8 MP f/2.4

: Fotocamera frontale : 10 MP f/2.4

: 10 MP f/2.4 Connettività : 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC Batteria : 4.500 mAh con ricarica a 25 W

: 4.500 mAh con ricarica a 25 W Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1

Lato fotografico, Galaxy S23 Fan Edition ha un sensore principale da 50 MP, affiancato da una lente ultra grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo con risoluzione di 8 MP.

Sull'anteriore, invece, spicca un sensore da 10 MP. Per quanto riguarda il software fotografico, sono presenti la stabilizzazione avanzata dell'immagine digitale (VDIS) e lo stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS).

Inoltre, per la prima volta in una serie FE, l'S23 FE ha un retro in vetro con protezione Corning Gorilla Glass 5, mentre il telaio è realizzato in alluminio. Non manca nemmeno la classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua. Infine, è presente una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W, nonché per la ricarica wireless e il supporto per la ricarica wireless inversa.

Samsung Galaxy S23 FE è aggiornato alla One UI 5.1 basata su Android 13 e riceverà 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.