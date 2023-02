Samsung potrebbe lanciare Galaxy S23 FE entro la fine del 2023

Samsung potrebbe lanciare entro la fine dell'anno il nuovo Galaxy S23 FE. Secondo Hankooki, una testata giornalistica sudcoreana, il produttore dovrebbe far debuttare un inedito smartphone Galaxy S Fan Edition nella seconda metà del 2023, mentre dovrebbe saltare il lancio di Galaxy A74. Tra l'altro, sempre quest'anno, la società potrebbe decidere di lanciare il dispositivo in più Paesi rispetto a quanto accadde con Galaxy S21 FE, che fu immesso soltanto nei mercati europei, americani e di alcuni Paesi asiatici.

Nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile addio di Samsung a questa linea di smartphone, soprattutto a seguito della tiepida accoglienza ricevuta da Galaxy S21 FE che, purtroppo, non riuscì a replicare il successo del predecessore (Galaxy S20 FE). Saltò per altri motivi, invece, il lancio di Galaxy S22 FE: il produttore, considerando la carenza di chip e la recessione economica globale, decise di sospendere ogni piano a riguardo. Inoltre, come accennato in precedenza, Samsung allo scopo di favorire le vendite di S23 FE potrebbe decidere di non lanciare il Galaxy A74: del resto, il Galaxy A73 riuscì a vendere circa 3 milioni di unità.