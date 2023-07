Samsung Galaxy S23 FE appare in foto (più o meno)

Ci viene in aiuto il Wireless Power Consortium , da dove è recentemente passato per la certificazione il dispositivo (data 26 luglio), e che allega ai dati tecnici una foto dal vivo (immagine sotto).

Ormai è certo che il nuovo Samsung Galaxy S23 FE sia in dirittura d'arrivo: abbiamo visto i render e lo ha confermato la stessa Samsung, quello che mancava era un'immagine "in carne e ossa" (a proposito, sapete come personalizzare un telefono dell'azienda ?).

A dire il vero, non c'è molto da vedere. Il telefono appare frontalmente, con lo schermo spento, quindi non si può fare altro che confermare una forte somiglianza con Galaxy A54.

Per quanto riguarda le specifiche, sappiamo da recenti anticipazioni che Samsung lancerà il dispositivo con il processore Exynos 2200, almeno in certi mercati, la fotocamera principale sarà un'unità da 50 MP e il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.500 mAh.

Quando verrà presentato? Molto presto, come confermato da Justin Hume, vicepresidente della sezione mobile per Samsung Sud Africa, in un'intervista con Android Authority.

Alla domanda infatti se non ci sia un divario proprio a forma di FE tra A54 e S23, il manager ha confermato che verrà colmato molto presto ("Imminently").

Questo potrebbe suggerire una presentazione a ridosso dell'estate, magari già ad agosto, come i recenti benchmark del dispositivo, che è apparso su Geekbench con Android 13 e non Android 14, indicherebbero, e una disponibilità sul mercato per settembre.