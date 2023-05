Quando debutterà Galaxy S23 FE? Forse in estate, forse nel 2024...

Tuttavia, un'altra indiscrezione, proveniente da Revegnus , ha rivelato che Galaxy S23 FE potrebbe anche anticipare il suo esordio , addirittura prima dei sopracitati pieghevoli di Samsung. Il motivo di tale scelta sarebbe da riscontrare nel rallentamento che hanno subito le vendite di Galaxy S23 nel secondo trimestre del 2023. Altre voci, però, hanno affermato il contrario, e cioè che il colosso coreano avrebbe addirittura posticipato il debutto dello smartphone: per la precisione, dal quarto trimestre del 2023 al primo trimestre del 2024.

Secondo alcune nuove indiscrezioni, Samsung avrebbe iniziato a testare il firmware europeo del prossimo smartphone Galaxy S23 FE. Entrando maggiormente nei dettagli, sembrerebbe che possano trascorrere diversi mesi prima del debutto del dispositivo. Dunque, a questo punto è lecito ipotizzare che il telefono verrà rilasciato successivamente ai due pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 , che verranno presentati a luglio per poi essere immessi sul mercato ad agosto.

In attesa di ulteriori comunicazioni in tal senso, Galaxy S23 FE dovrebbe avere una fotocamera principale da 50 MP mentre come processore potrebbe adottare l'Exynos 2200 a 4 nm con GPU AMD, la stessa utilizzata su Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Dunque, per questo modello niente chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ammirato sui Galaxy S23. Dunque, concludendo il ragionamento, sembra regnare ancora un po' di confusione su quando debutterà Galaxy S23 FE.