Samsung Galaxy S23 potrebbe avere una batteria maggiorata

L'ultimo riguarda l 'autonomia , qualcosa su cui l' arcinemico iPhone ha lavorato in modo particolarmente efficace a partire dall' anno scorso , e che rappresentava un punto dolente dei Galaxy S22 e S22+.

Con l'avvicinarsi dell'inverno, stiamo entrando nel vivo dello sviluppo dei nuovi Samsung Galaxy S23 , e infatti in queste settimane avrete notato l'aumentare delle anticipazioni e dei rumor riguardanti i prossimi smartphone coreani .

Aumenti per tutta la gamma o solo su Galaxy S23?

Nel sito non sono stati nominati gli altri modelli di Galaxy S23 , e mentre qualche giorno fa era apparsa un'immagine della batteria del Galaxy S23+ (immaigne sotto), l'immagine era così sfocata da non permettere di leggerne la capacità.

Per quanto riguarda invece Galaxy S23 Ultra, difficile prevedere un aumento rispetto ai confortanti 5.000 mAh di S22 Ultra.

L'autonomia resta da sempre un punto dolente dei dispositivi mobili, soprattutto nel mondo frammentato di Android, dove l'ottimizzazione del sistema operativo deve fare i conti con lo sterminato numero di dispositivi a cui si deve adattare. A questo si devono aggiungere i limiti di spazio, con l'obiettivo di inserire una batteria maggiore senza dover rendere il dispositivo più spesso. Samsung SDI, uno dei fornitori di batterie per dispositivi Galaxy, utilizza ora una tecnologia di stacking per aumentare la capacità delle batterie di piccole dimensioni, ovviamente stando attenti a non ripetere l'errore dei Galaxy Note 7.

La speranza è che il gigante coreano riesca a ricreare la stessa magia effettuata con i Galaxy Z Flip 4, dove sono riusciti ad aumentare la capacità della batteria riducendo lo spazio occupato dalla cerniera di soli 6 mm.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche note dei nuovi Galaxy S23, che dovrebbero arrivare all'inizio del prossimo anno, al momento sappiamo che dovrebbero ricevere la nuova fotocamera da 200 MP con sensore ISOCELL HP2 da 1,1.3" (Galaxy S23 Ultra), processori Snapdragon 8 Gen 2 (e forse ancora Exynos per alcuni mercati), sensori di impronte migliorati e sembra cornici più spesse.