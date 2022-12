Samsung sta già testando la One UI 5.1 sulla serie Galaxy S22

Il gigante coreano aveva infatti chiarito che alcune funzioni della nuova schermata di blocco , che erano apparse in una versione beta ma poi non erano state incluse in quella definitiva, sarebbero state aggiunte con la One UI 5.1. Ora SamSWUpdate ha scovato sui server Samsung un'indicazione che l'azienda starebbe già testando il nuovo firmware sulla serie S22 ( ecco la nostra selezione dei migliori smartphone Android ).

Già a ottobre, quando Samsung aveva mostrato le caratteristiche della One UI 5.0 , c'era stato un accenno alla One UI 5.1 , che secondo diverse fonti dovrebbe debuttare con i nuovi Galaxy S23 .

Come si può vedere dal tweet, Samsung starebbe testando internamente l'aggiornamento One UI 5.1 per Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra con versione firmware S90xEXXU2CVL7.

Il firmware di prova potrebbe essere rilasciato sulla serie Galaxy S22 pochi giorni dopo il lancio della serie Galaxy S23, che come da abitudine dovrebbe debuttare con la versione aggiornata dell'interfaccia proprietaria.

Al momento non è chiarissimo che novità porterà la One UI 5.1. Data la numerazione, ci aspettiamo un aggiornamento minore rispetto alla 5.0, ma nondimeno dovrebbe portare migliorie nella personalizzazione della schermata di blocco. A ottobre, dal comunicato sembrava che tutte le opzioni sarebbero state disponibili in un'unica schermata.

Oltre a questo, sarebbe auspicabile che Samsung introducesse alcune novità di Android 13 che non erano arrivate sulla One UI 5.0, come il nuovo widget del lettore multimediale nell'area delle notifiche, mentre per la nuova gesture "indietro" (che dovrebbe arrivare con Android 14) probabilmente è troppo presto.

Come anticipato in apertura, ormai diverse fonti concordano che One UI 5.1 dovrebbe debuttare con i nuovi Galaxy S23 il 1° febbraio, e vista la rapidità con cui Samsung ha portato la One UI 5.0 sui suoi smartphone, è lecito aspettarsi che farà lo stesso anche con la 5.1.