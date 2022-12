Dopotutto, Samsung Galaxy S22 FE potrebbe ancora arrivare

Ma secondo vari leaker S23 FE non si farà

Sono state giornate intense, quelle natalizie, per Samsung (come aggiornare un dispositivo dell'azienda), almeno dal punto di vista dei rumor. Diversi leaker hanno infatti pubblicato alcune rivelazioni interessanti e, da un certo punto di vista, sensazionali. Su tutte, la notizia che molto probabilmente Galaxy S22 FE (Fan Edition) si farà a dispetto dei recenti dubbi, e sarà dotato di fotocamera da 108 MP e Exynos 2300, ma ci sono anche rivelazioni su Galaxy Tab S8 FE, Galaxy S24 e Galaxy S23 FE. Andiamo a scoprirle tutte. OFFERTE MEDIAWORLD Galaxy S22 FE sostituirà Galaxy A74 5G Cominciamo dalla più vicina a noi, almeno in senso temporale. Dopo i problemi di Galaxy S21 FE (ecco la nostra recensione), sembrava che Samsung avesse deciso di cancellare il suo successore, ma il leaker RGcloudS ha pubblicato una serie di tweet in cui non solo si dichiara sicuro di un suo lancio, ma rivela anche le specifiche e la data.

Galaxy S22 FE dovrebbe essere dotato di un sensore Samsung HM6 da 108 MP, un bel miglioramento rispetto al sensore da 12 MP dell'S21 FE e di SoC Exynos 2300, il chip proprietario anche lui secondo diversi rumor destinato all'oblio. dovrebbe essere dotato di un sensoreda, un bel miglioramento rispetto al sensore da 12 MP dell'S21 FE e di SoC, il chip proprietario anche lui secondo diversi rumor destinato all'oblio. Invece RGcloudS afferma che il SoC basato su processo a 4 nm esiste, e che sarà montato sul nuovo S22 FE, mentre i Galaxy S23 dovrebbero ricevere lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Samsung avrebbe inoltre deciso di cancellare il Galaxy A74 5G, che secondo il leaker sarebbe stato troppo simile all'FE e ne avrebbe potuto cannibalizzare le vendite. A questo punto, il top della serie A 2023 di Samsung dovrebbe essere il Galaxy A54 5G.

Questa notizia, per quanto non confermata da Samsung, ha però ricevuto un riscontro interessante da un altro leaker, OreXDA, che ha rivelato come Samsung presenterà S22 FE e Buds2 Live.

La notizia interessante, inoltre, è che secondo i leaker Samsung presenterà Galaxy S22 FE durante la seconda parte dell'evento di presentazione della serie Galaxy S23. L'Unpacked, come abbiamo comunicato pochi giorni fa, si dovrebbe tenere l'1 febbraio alle 10:00 negli Stati Uniti, ma RGcloudS afferma che, dovessero esserci problemi legati alla pandemia, l'evento potrebbe essere spostato all'8 febbraio in Corea del Sud, ore 14:00.