Correte a controllare i vostri Galaxy S21: Android 13 e One UI 5 sono disponibili!

Due settimane fa, Samsung ha rilasciato, in pieno orario sulla tabella di marcia, Android 13 e One UI 5.0 per la serie Galaxy S22 e per i pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4.

Ma il gigante coreano non è il miglior produttore Android per supporto software per niente, e ora siamo lieti di annunciare il rilascio dell'ultima versione del robottino verde in Europa anche per la serie Galaxy S meno recente.

Secondo alcune segnalazioni, infatti, Samsung ha iniziato oggi a implementare l'aggiornamento a One UI 5.0 con Android 13 per la serie Galaxy S21, dopo un periodo di beta test che ha permesso di limare eventuali bug o problemi prima del firmware stabile.

Come abbiamo evidenziato nel nostro approfondimento dedicato, la nuova interfaccia proprietaria One UI 5.0 porta Android 13 e una serie di novità grafiche e funzionali interessanti, che però richiamano in maniera piuttosto marcata le ultime caratteristiche di iOS 16.

Su tutte, la nuova schermata di blocco e la funzione "Modes", che consente di creare impostazioni personalizzate per filtrare le notifiche a seconda di cosa si sta facendo, molto simile a Full Immersion di Apple.