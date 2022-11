Samsung anticipa i tempi: Galaxy S20 FE inizia a ricevere Android 13

Due settimane fa infatti abbiamo visto il rilascio dell'aggiornamento all'ultima versione di Android per i Galaxy delle serie S20 , S21 e Note 20 e in teoria, secondo il calendario del gigante coreano , avremmo dovuto attenderci l'arrivo sui Galaxy S20 FE per dicembre. A sorpresa, però Samsung ha iniziato a distribuire oggi il nuovo firmware . Vediamo i dettagli.

Prosegue senza sosta la campagna di aggiornamenti degli smartphone Samsung ad Android 13 con One UI 5.0 , non solo secondo il ruolino di marcia ma addirittura in anticipo .

Questo è probabilmente l'ultimo aggiornamento importante per quanto riguarda Galaxy S20 FE, in quanto è stato lanciato a metà 2020 con One UI 2.5 basata su Android 10 ed è il terzo major update della sua vita. A inizio 2021 il telefono ha ricevuto infatti l'aggiornamento a One UI 3 basata su Android 11, per poi vedere One UI 4 basata su Android 12 alla fine del 2021 (gennaio 2022 in Italia).

Ora, con un deciso miglioramento sulle tempistiche, siamo ad Android 13 con One UI 5.0 e da qui in avanti si dovrebbe passare ad aggiornamenti di sicurezza o correzioni di bug.