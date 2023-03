I Samsung Galaxy S10 ricevono le patch di marzo

Samsung si conferma in prima linea con il supporto software dei suoi dispositivi e da oggi ha iniziato il rilascio delle ultime patch di sicurezza di marzo, che ricordiamo correggono oltre 50 vulnerabilità, per la serie Galaxy S10. Lanciati nel 2019 con Android 9, gli ex top del gigante coreano hanno ormai concluso il loro ciclo di aggiornamenti maggiori con Android 12, ma continuano a ricevere correzioni di sicurezza su base trimestrale. L'ultimo update offre 39 correzioni di vulnerabilità a livello di sistema Android e 11 correzioni di vulnerabilità scovate da Samsung, di cui 5 classificate come critiche. Tra queste, spiccano una vulnerabilità che implicava la possibilità di accedere in remoto alla memoria di un dispositivo Samsung con processore Exynos 2100 e una che avrebbe permesso a ipotetici malintenzionati di spegnere in remoto il dispositivo attaccato senza alcun consenso del proprietario.

Oltre a queste, l'aggiornamento, identificato con la versione firmware numero G97xFXXSGHWC1, dovrebbe contenere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. I dispositivi compatibili sono Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+, mentre non ci sono indicazioni per Galaxy S10 Lite. Per quando riguarda la disponibilità, è stato segnalato in Bulgaria, Serbia, repubbliche baltiche, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. In Italia e altri Paesi sembra non essere ancora disponibile, ma non disperate perché dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

Come installare l'aggiornamento

Per controllare la disponibilità dell'aggiornamento, in caso non vi sia stato notificato, potete fare come segue. Andate nelle Impostazioni Toccate Aggiornamento software Se disponibile, toccate il pulsante Scarica e installa Come abbiamo detto, la serie Galaxy S10 non riceverà più aggiornamento maggiori, ma è ancora supportata dal punto di vista della sicurezza su base trimestrale. Se invece volete passare ad AOSP, i dispositivi sono supportati da LineageOS: qui trovate tutte le indicazioni su come installare l'ultima versione della custom ROM.

