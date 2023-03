Samsung Galaxy S10 Lite riceve il suo ultimo major update

Sono passati ormai tre anni dall'uscita di Samsung Galaxy S10 Lite, ma l'azienda coreana non sembra essersi dimenticata dello smartphone (la cui recensione è disponibile qui): è infatti in arrivo proprio in queste ore l'ultimo major update per Galaxy S10 Lite, ovvero la One UI 5.1 basata su Android 13.

Le novità della One UI 5.1 sono davvero tante: oltre ovviamente a tutti i cambiamenti che arrivano già con Android 13, la personalizzazione di Samsung porta anche diversi miglioramenti per l'app Fotocamera, una ricerca delle foto nell'app Galleria molto più efficace, un nuovo widget per controllare la batteria e altri miglioramenti per il browser e per altre app. Ne abbiamo parlato molto più nello specifico in questo articolo.