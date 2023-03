Samsung Galaxy Note 9 riceve un aggiornamento a sorpresa

Samsung da diversi anni si fa notare nel settore smartphone , oltre che per i suoi modelli di fascia altissima , anche per la rapidità e la costanza degli aggiornamenti software. In alcuni casi anche oltre le aspettative e le sue stesse promesse.

Diciamo a sorpresa perché il supporto software per Galaxy Note 9 da parte di Samsung sarebbe ufficialmente terminato. Pertanto, il produttore non sarebbe tenuto a rilasciare nuovi update per il dispositivo, anche se dovesse trattarsi di sicurezza. E invece Samsung ha stupito di nuovo in positivo.

La build in fase di distribuzione per Galaxy Note 9 corrisponde alla versione N960FXXSAFWB3 del software. Come avrete già immaginato, si tratta di un aggiornamento funzionale alla sicurezza: dopo l'update infatti, gli utenti che l'hanno installato hanno notato che le patch di sicurezza Android si sono aggiornate a febbraio 2023.

Tra le novità dovrebbero essere stati quindi introdotti dei miglioramenti per la sicurezza del sistema, andando probabilmente a risolvere alcune vulnerabilità considerate critiche da Samsung.

Al momento sappiamo che l'aggiornamento è in fase di distribuzione automatica via OTA per coloro che si trovano nel Regno Unito e in Irlanda, non sappiamo se arriverà anche per gli utenti italiani. Fateci sapere se anche dalle vostre parti è arrivato l'aggiornamento a sorpresa.