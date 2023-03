Samsung Galaxy M54 lancio a sorpresa in medio oriente: anche meglio del nuovo Galaxy A54?

Dopo l'annuncio del Galaxy A54, successore dell'ottimo Galaxy A52 (e A52s) e del meno ottimo A53, Samsung lancia un po' in sordina anche un altro dispositivo. Si tratta del Samsung Galaxy M54 5G, la variante Galaxy M per il 2023 che solitamente punta tutto sul comparto batteria. Il dispositivo in questione è stato lanciato nel medio-oriente, tant'è che la prima fonte di riferimento per i suoi dati è il sito Samsung arabo.

Dovrebbe proporsi come alternativa un po' meno impegnativa, sia per prezzo che per scheda tecnica, proprio della famiglia A. Alcune caratteristiche però sono addirittura superiori a quelle del nuovo A54. Vediamo insieme quelle tratte dal sito di Samsung:

Schermo : 6.7" 1080x2400 120 Hz Super AMOLED

: 6.7" 1080x2400 120 Hz Super AMOLED Processore : Samsung Exynos 1380 octa-core 2.4 GHz

: Samsung Exynos 1380 octa-core 2.4 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria interna : 128/256 GB espandibile via microSD (fino a 1 TB)

: 128/256 GB espandibile via microSD (fino a 1 TB) Fotocamere posteriori : 108 megapixel con OIS f1.8 8 megapixel ultrawide f2.2 2 megapixel macro f2.4

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel f2.2

: 32 megapixel f2.2 Batteria : 6.000 mAh con ricarica a 25W

: 6.000 mAh con ricarica a 25W Connettività : Bluetooth 5.3, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS SO : Android 13 con One UI 5.1

: Android 13 con One UI 5.1 Altro : dual SIM ibrido (o seconda SIM o microSD), supporto al 5G

: dual SIM ibrido (o seconda SIM o microSD), supporto al 5G Peso: 199 g

199 g Dimensioni: 164,9 x 77,3 x 8,4 mm

In definitiva questo M54 ha una batteria più grande, uno schermo più grande e un sensore principale che arriva addirittura a 108 megapixel rispetto all'A54, e come se non bastasse condivide lo stesso processore Exynos del "rivale".

Anche i colori sono diversi: quello della variante che trovate nella gallery qui sotto ha una back cover irridescente davvero particolare.

Rimangono due incognite: quando arriverà anche in occidente e, soprattutto, quanto costerà. Visto il prezzo più alto rispetto al passato di A54 (499€ di listino), ci aspettiamo rincari anche per la linea M, e questo Galaxy M54 5G non farà sicuramente eccezioni. Vi terremo aggiornati sull'eventuale lancio in Italia del dispositivo. E rimanete collegati ad AndroidWorld, tra pochissimo vi parleremo più nel dettaglio dell'A54.