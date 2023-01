Ecco come sarà Samsung Galaxy M54 5G

Quello che stiamo vivendo è un periodo particolarmente intenso per Samsung all'interno del settore smartphone. L'azienda sudcoreana sta per svelare i nuovi top di gamma Android, i Galaxy S23, ma non solo.

Offerte Amazon

Segui AndroidWorld su News

Nelle ultime ore infatti sono trapelati nuovi dettagli su Galaxy A24, un nuovo medio-gamma orientato più alla fascia bassa. Oltre a questo, Samsung ha in cantiere anche Galaxy M54 5G, un altro medio-gamma di caratura più robusta.